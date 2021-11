이혜현 기자

[데일리한국 이혜현 기자] 우리은행은 SBS ‘LoL THE NEXT 2021’의 ‘우리WON뱅킹 스타플레이어상’을 우리WON뱅킹에서 투표로 선발한다고 16일 밝혔다.‘LoL THE NEXT 2021’은 지상파 최초로 차세대 e스포츠 스타를 찾는 SBS의 오디션 프로그램으로, LoL 최고의 스타인‘넥스트 페이커’를 꿈꾸는 아마추어 게이머 40인의 도전 스토리를 방송으로 담아 12월까지 방영된다.우리은행은 우리WON뱅킹에서 40인의 참가자 중 가장 많은 인기를 보유한 선수 1인을 투표로 선발해 ‘LoL THE NEXT 우리WON뱅킹 스타플레이어상’ 시상을 진행한다.투표는 11월14일부터 12월6일까지 우리WON뱅킹 LCK 전용페이지인 ‘WON하는 LCK’에서 누구나 1일 1회 참여 가능하다.투표 참여고객 중 매일 105명을 추첨해 LCK 팀 사인 티셔츠, 게이밍 키보드, 게이밍 마우스 등 풍성한 경품을 제공한다.우리은행 관계자는 “우리은행은 e스포츠를 후원하는 대표적인 기업으로서, 이번 방송을 통해 e스포츠의 미래를 만들어낼 차세대 스타들을 발굴하고, e스포츠 저변을 넓히기 위해 더욱 풍성한 서비스와 이벤트로 유망주 육성을 지속 지원해 나갈 것”이라고 밝혔다.한편 우리은행은 지난 1월 국내 e스포츠리그 LCK와 파트너 계약을 체결하고, LCK적금 출시, 고등LoL 리그 개최, LCK 전용페이지 신설 등 젊고 역동적인 마케팅을 지속적으로 펼치고 있다.