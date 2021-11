이혜현 기자

[데일리한국 이혜현 기자] 신한은행은 서울시 논현동 가구거리에서 진행되는 종합 예술 전시 행사인 ‘2021 아트프라이즈 강남’을 후원한다고 8일 밝혔다.올해로 3회를 맞이한 이번 행사는 ESG에 발맞춰 ‘지구를 살리는 착한 예술’이라는 주제로 회화, 조형물, 사진 등 100여점을 공모를 통해 선정했다.공모 선정작은 논현동 가구거리에 위치한 ‘2021 아트프라이즈 강남’ 주제관과 13개 가구 매장에 14일까지 전시돼 누구나 쉽게 감상할 수 있다.특히 김물길, 나난, 샌정 등 개성 강한 작가들의 작품도 만나볼 수 있으며, 공모전 참여 작가들의 MD 상품을 살 수 있는 팝업스토어도 운영한다.신한은행은 신한금융그룹의 3대 ESG 전략인 ‘친환경ㆍ상생ㆍ신뢰’를 바탕으로 ESG 실천 빌딩 등 ESG 활동을 소개하는 전시 공간을 ‘2021 아트프라이즈 강남’ 주제관에 설치하며 이번 행사에 동참했다.신한은행 관계자는 “신한금융그룹 조용병 회장이 발표한 ESG 슬로건 ‘멋진 세상을 향한 올바른 실천(Do The Right Thing for a Wonderful World)’에 따라 ‘지구를 살리는 착한 예술’을 위한 이번 행사를 후원하게 됐다”며 “앞으로도 문화·예술 발전은 물론 사회와 상생하는 사회적 기업으로서 그 책임을 다하겠다”고 말했다.