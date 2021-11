이윤희 기자

[데일리한국 이윤희 기자] 대신증권은 4일 LG전자에 대해 내년 전장(VS) 사업 부분 흑자전환에 힘입어 최고 실적을 거둘 것이라고 전망했다. 투자의견은 ‘매수’, 목표주가는 21만원을 유지했다.박강호 대신증권 연구원은 LG전자의 내년 영업이익이 5조2000억원으로 올해보다 29% 증가할 것으로 추정했다.박 연구원은 “지난 7월 모바일 커뮤니케이션(MC) 사업 중단, 3분기 제너럴 모터스(GM) 전기자동차 볼트의 리콜 관련한 충당금 반영으로 VS 사업의 적자가 확대됐다”며 “다만 내년 VS 사업의 영업이익은 흑자전환에 성공할 것”이라고 진단했다.박 연구원은 "글로벌 전기차 시장 확대 속에서 수주한 물량이 매출로 연결되면서 본격적인 성장 구간에 진입할 전망"이라며 VS 사업 부문 매출은 올해 7조3000억원에서 내년 8조3000억원, 오는 2023년 10조1000억원으로 성장할 것으로 예상했다.VS 사업 부문 매출 비중은 지난해 11.8%에서 내년 13.3%, 2023년 15.5%로 증가할 것으로 추정된다. LG마그나 신규 법인의 본격적인 매출 성장이 2024년에 이뤄질 것이라고 가정하면 매출 비중은 20% 수준에 근접할 것이라고 판단했다.글로벌 TV 시장이 프리미엄 모델 중심으로 성장하는 만큼 LG전자가 수혜를 볼 것으로 예상했다. 박 연구원은 "글로벌 TV 시장은 프리미엄 모델 중심으로 성장하고 있는데 삼성전자가 퀀텀닷 유기발광다이오드(QD-OLED) 출시로 OLED TV 시장을 확대하면서 LG전자는 반사이익에 따라 판매 증가로 연결될 전망"이라고 말했다.이어 "내년 '위드 코로나' 정책이 전 세계적으로 보편화되면서 경기 회복과 인프라 투자가 본격화돼 BS 부문의 성장도 높을 전망"이라며 "모빌리티 환경이 가속화될수록 B2B 영역에서 인포메이션 디스플레이, 모니터, PC 중심으로 교체 수요가 높을 전망"이라고 말했다.