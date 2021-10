회사 추구하는 ESG 메시지 표현...음원 수익금 ESG 활동에 사용

민병무 기자

[데일리한국 민병무 기자] 신한라이프의 버추얼 모델 ‘로지(Rozy)’가 광고음악의 풀버전 음원을 발표하고 뮤직비디오 주인공으로도 출연해 신한라이프의 ESG 메시지를 전달한다.신한라이프는 브랜드 광고 캠페인에 등장해 신한라이프의 새로운 출범을 성공적으로 알렸던 로지가 신한라이프 광고음악의 풀버전인 ‘Fly so higher(부제 ‘오늘처럼 놀라운 내일을’)’ 음원과 뮤직비디오를 25일 공개했다.이 음원은 멜론 등 국내외 음원사이트를 통해 공개됐으며, 음원 발매 후 발생하는 수익금은 신한라이프의 ESG 활동에 쓸 예정이다.원래 광고 BGM이었던 ‘Fly so higher’는 광고캠페인을 론칭하자마자 음원 출시를 요청 받는 등 MZ세대의 뜨거운 호응을 얻었다. BGM 제작에 참여했던 가수 ‘MADDY(매디)’가 이번 음원 작업에도 함께해 신한라이프가 추구하는 ESG가치를 젊고 활기찬 톤앤매너로 표현했다.이번 풀버전 음원은 최근 신한금융그룹 조용병 회장이 발표한 ESG 슬로건인 ‘Do the Right Thing for a Wonderful World(멋진 세상을 향한 올바른 실천)’와 가능성과 다양성이 열려 있는 공정한 기회가 주어지는 세상을 만들어 가고자 하는 신한라이프의 ESG 미션을 연계해, 이를 자연스럽게 가사에 녹여내면서 메시지 전달력을 높였다.뮤직비디오에는 신한라이프의 광고모델 로지가 출연해 어린이, 학생, 회사원, 외국인 등 다양한 댄서들과 함께 어우러져 각자의 스타일을 보여주는 댄스를 뽐내며, 음원 ‘Fly so higher’가 담고 있는 가능성과 다양성이 열려 있는 공정한 기회의 세상을 표현해 냈다.지하철 등 일상 속 장소를 비롯해 메타버스를 활용한 가상공간까지 뮤직비디오의 배경으로 펼쳐진다. 특히 신한은행의 미래 금융공간이자 열린 금융공간인 ‘디지로그 브랜치’가 배경으로 등장해 신한금융이 제시하는 최신 디지털 기술과 고객을 위한 따뜻한 감성을 결합한 고객중심 디지털을 간접 체험할 수 있도록 했다. 뮤직비디오는 30초로 편집해 유튜브 광고로도 활용할 예정이다.신한라이프 성대규 사장은 “보다 많은 사람들이 공감하고 공유할 수 있는 색다른 콘텐츠를 통해 신한라이프의 ESG 메시지인 ‘오늘처럼 놀라운 내일을’이 지속적으로 확산하길 바란다”며 “ESG의 사회적 핵심가치와 그 결을 같이 하는 신한라이프의 조직문화, 특히 ‘공정성, 다양성, 개방성’의 가치를 실현해 사회에 선한 영향력을 전파하고자 노력하겠다”고 밝혔다.한편 신한라이프는 ‘로지’를 캐릭터화한 이모티콘도 개발, 전체 임직원과 FC(재정 컨설턴트)들에게 배포해 고객 소통에 활용할 예정이다.