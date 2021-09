니코자산운용 펀드 재간접 투자…하나금융투자, 현대차증권 등 판매

정우교 기자

[데일리한국 정우교 기자] 흥국자산운용은 지난 1일 흥국 글로벌 이노베이션 펀드를 출시했다고 14일 밝혔다. 해당 펀드는 글로벌 자산운용사인 니코자산운용의 'Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund'에 투자하는 재간접 상품으로 아크인베스트의 자문을 받아 운용되고 있다.Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund는 지난 2018년 설정돼 운용규모가 약 10조원에 달하는 대형 펀드다. 해당 펀드는 아크인베스트가 자체 분류한 5가지 이노베이션 플랫폼과 14가지 기술 영역에 부합하는 기업을 정량·정성적 방법으로 분석해 성장 잠재력이 높은 기업의 초기 단계부터 투자하고 기하급수적 성장에 도달하기까지 장기보유하는 것이 특징이다.지역별로는 80% 이상이 미국 혁신기업에 투자돼 있으며 헬스케어, IT, 커뮤니케이션 섹터 비중이 80% 이상을 차지하고 있다. 해당 펀드가 벤치마크를 추종하는 패시브 펀드나 다른 기술주 펀드와 달리 과감한 전략을 펼칠 수 있는 배경에는 최소 3~5년 이상 투자하는 장기투자 원칙과 강력한 리서치 시스템을 손꼽을 수 있다고 흥국자산운용 측은 설명했다.김민 흥국자산운용 리테일마케팅 본부장은 "재간접펀드 특성상 운용사 검증부터 시작해 준비기간만 2년 가까이 걸렸다"면서 "흥국 글로벌 이노베이션 펀드가 투자자들의 파괴적 혁신 기업 투자 니즈를 충족시킬 것으로 기대하고 있다"고 말했다.한편, 흥국 글로벌 이노베이션 펀드는 현재 하나금융투자, 현대차증권, IBK투자증권, 한국포스증권 등을 통해 가입할 수 있으며 향후 판매사는 확대할 계획이라고 흥국자산운용 측은 덧붙였다.