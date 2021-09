넷플릭스·유튜브 등 할인 혜택

정우교 기자

[데일리한국 정우교 기자] KB증권은 MZ세대 특화 혜택을 제공하는 able Star+ 카드를 출시했다고 13일 밝혔다. able Star+ 카드는 증권사 최초로 카드 플레이트에 친환경 소재를 사용한 체크카드 상품이다.해당 카드는 디지털 콘텐츠(넷플릭스, 유튜브 프리미엄, 멜론 등) 20% 할인, 이동통신 요금 5% 할인, 편의점 5% 할인의 생활 밀접 할인 혜택이 제공된다. 또한 전월 이용실적에 따라 최대 1만5000원의 월간 통합 할인 한도(각 영역 월 5000원 한도)가 적용된다.또한 KB증권 MTS에서 국내주식을 매수할 경우 사용할 수 있는 국내주식 쿠폰 5000원권(전월 이용실적 30만원 이상)도 함께 제공한다.KB증권은 able Star+ 카드 출시를 기념해 다음달 15일까지 해당 카드를 발급하고 같은달 31일까지 건당 3만원 이상 한번이라도 결제한 고객에게 체크카드 결제 계좌로 1만원 캐시백 혜택을 제공하는 이벤트도 진행한다.박정림 KB증권 사장은 "신규 출시된 able Star+ 카드는 MZ세대를 위한 체크카드 특화 혜택 외에도 탄소 배출 저감을 위해 카드 플레이트에 친환경 소재를 사용했다"면서 "앞으로도 KB증권은 KB금융그룹의 중점 경영전략 중 하나인 ESG경영 체계 강화를 위해 사회적 책임을 다하고 환경 보호에도 앞장설 수 있는 ESG 관련 상품, 서비스를 다양하게 선보일 계획"이라고 말했다.한편, able Star+ 카드는 KB증권 CMA계좌 또는 종합위탁계좌(주식, 펀드 거래 계좌)에서 발급 가능하며 홈페이지, MTS, 영업점 등에서 신청할 수 있다.