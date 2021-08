IT/인터넷 시총 상위 기업 하락률 동일 가중 추종

정우교 기자

[데일리한국 정우교 기자] NH투자증권은 QV 인버스 미국 IT TOP5 ETN(H)를 신규상장한다고 9일 밝혔다.해당 상품은 미국 증시에서 거래되는 IT/인터넷 섹터 기업 중 시가총액이 가장 큰 5개 종목(애플, 구글, 아마존, 페이스북, 마이크로소프트)의 하락률을 동일 가중으로 추종한다.지난 2017년 NH투자증권이 상장한 QV 미국 IT TOP5 ETN(H)의 역방향(-1배) ETN으로써 손익은 기초지수의 변동에만 연동되며 원/달러 환율변동에 따라 추가적인 손익을 고려하지 않아도 되는 환헤지형 상품이다. 발행수량은 200만주, 발행규모는 200억원이며 발행 가격은 1만원이다.총 보수는 연 1.2%로 매일 최종지표가치(IV)에 일할 반영된다. 만기는 3년으로 만기일은 2024년 7월 31일이다. 또한 최종거래일은 2024년 7월 29일이다. 최종거래일의 최종지표가치(IV)로 2024년 8월 2일 만기상환금이 지급된다.NH투자증권 관계자는 "그간 시장을 주도하며 큰 주가 상승을 이끈 미국의 IT선도기업 중 5개 기업의 하락에 분산투자함으로써 투자자에게 미국시장 IT주도주의 조정·하락에도 투자할 수 있는 기회를 제공한다"면서 "이미 상장돼 있는 QV 미국 IT TOP5 ETN(H) 상품과 함께 투자를 고려한다면 미국 IT 섹터의 상승, 하락에 적극적인 투자를 할 수 있을 것"이라고 말했다.