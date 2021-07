이윤희 기자

[데일리한국 이윤희 기자] 미래에셋자산운용은 홍콩법인이 23일 홍콩 거래소에 새로운 ETF(상장지수펀드)를 선보인다고 밝혔다.신규 상장하는 ETF는 '글로벌 X(Global X) Asia Semiconductor ETF', '글로벌 X(Global X) China Games and Entertainment ETF', '글로벌 X(Global X) China E-commerce and Logistics ETF' 세 종목이다.'Global X Asia Semiconductor ETF'는 글로벌 경쟁력을 갖춘 아시아 반도체 기업에 투자한다. 반도체는 4차 산업혁명 필수 부품으로, 전기차, 자율주행, 인공지능, IoT 등이 성장하면서 수요가 구조적으로 증가할 전망이다.아시아 반도체 기업은 글로벌 경쟁력을 갖춰 2019년 기준 전세계 반도체 매출에서 35%를 차지한다. 추종지수는 'Factset Asia Semiconductor Index'다. 파운드리(TSMC, 삼성전자), 메모리 반도체(삼성전자, SK하이닉스), 이미지 센서(소니, 삼성전자, Will Semiconductor), 반도체 장비(Tokyo Electron) 등 40개 기업에 투자한다.'Global X China Games and Entertainment ETF'는 중국 게임 및 엔터테인먼트 기업에 투자한다. 중국은 가계 소득이 지속 증가하는 가운데 인터넷과 5G 보급이 확대되면서 게임 및 엔터테인먼트 산업이 한층 더 성장할 수 있는 환경이 조성됐다는 게 운용사 측의 설명이다.ETF는 'Factset China Games and Entertainment Index'를 추종하며, 게임(Tencent, NetEase), 미디어 콘텐츠(Bilibili, iQiyi), 여행(Trip.com) 등 30개 기업에 투자한다.'Global X China E-commerce and Logistics ETF'는 중국 택배, 운송, 및 물류 인프라 기업과 이커머스 플랫폼에 투자한다. 중국은 최근 스마트 물류 기술 도입이 본격화되면서 물류 산업 효율이 빠르게 개선되고 있다. 추종지수는 'Factset China E-commerce and Logistics Index'다. 알리바바, JD, ZTO Express 등 30종목에 투자한다.이정호 미래에셋자산운용 홍콩법인 대표는 "이번 상장으로 기술 혁신과 중국 소비를 동력으로 성장하는 반도체, 물류/이커머스, 게임/엔터테인먼트에 손쉽게 투자 가능하게 됐다"고 말했다.Global X ETF는 미래에셋증권 등 국내 증권사 해외주식계좌를 통해 매매 가능하다.