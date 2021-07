이윤희 기자

[데일리한국 이윤희 기자] AIA생명은 새로운 인터페이스를 적용하고 일부 메뉴를 신설한 'AIA 바이탈리티 3.0(AIAVitality 3.0)' 플랫폼을 출시한다고 밝혔다.AIA 바이탈리티는 2018년 앱 출시 이후 현재까지 누적 사용자 총 170만명 돌파했고 , 누적 걸음 수는 1조보 이상을 기록하기도 했다.AIA생명은 지난해 11월 진행한 "We Can’t Live Forever, We Can Live Better(우리는 영원한 삶을 살 수는 없지만 더 나은 삶을 영위할 수는 있습니다)" 마케팅 캠페인의 연장선에서 이번 앱을 개편했다고 밝혔다. .사용자는 앱을 통해 본인의 건강 상태를 잘 이해하고, 걷기 등의 활동을 통해 건강을 증진시킬 수 있는 방법에 대해 배울 수 있다.또, 매일 걷기 목표를 설정하고 이를 어떻게 성취할 수 있는지 뿐만 아니라, 걷기나 다른 건강 활동을 통해 본인의 일상이 행복하게 바뀌는 과정 등에 대해서도 학습할 수 있다.아울러 AIIA 바이탈리티 통합 보험상품들이 본인 건강을 어떻게 보호할 수 있는지도 확인할 수 있다.새롭게 출시된 앱은 '피드','활동+','조이+','친구', 및 '나' 등 5개 메인 메뉴로 구성됐다. 사용자는 메인 화면인 피드에서 보여지는 주간 미션, 오늘 걸음 수, 오늘의 걸음 순위 등을 통해 본인의 건강 상태를 확인할 수 있다.'친구'는 이번에 새롭게 추가된 기능성 게임 기법(gamification)을 탑재한 메뉴로, 사용자는 지인들과 그룹을 만들고 여기에서 선의의 경쟁을 펼치며 건강한 라이프스타일을 증진할 수 있다.이번 업그레이드를 실시하기 전 AIA생명은 다양한 연령과 직업군을 기준으로 실제로 AIA 바이탈리티를 사용한 고객들을 선별한 뒤 이들과 심층 인터뷰를 갖는 등 광범위한 고객 리서치를 실시했다.피터 정 AIA생명 대표이사는 "앞으로도 고객들의 피드백을 적극 청취하며 고객맞춤형 AIA바이탈리티 서비스를 제공하기 위해 투자를 지속해 나갈 것"이라고 말했다.AIA생명 측은 새롭게 출시한 이번 앱은 SK주식회사 C&C, SK텔레콤, 삼성전자 등 과의 파트너십으로 촉진된 헬스 앤 웰니스 생태계 확대를 기반으로 사용자들에게 광범위한 제휴 상품과 서비스들을 제공한다고 밝혔다.