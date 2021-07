한국거래소 해외주식형 ETF 중 최초

견다희 기자

[데일리한국 견다희 기자] 미래에셋자산운용은 ‘TIGER 차이나전기차 SOLACTIVE ETF’가 한국거래소 해외주식형 ETF 중 최초로 순자산총액 1조원을 돌파했다고 5일 밝혔다.지난 1일 종가 기준 TIGER 차이나전기차 SOLACTIVE ETF 순자산총액은 1조135억원이다. 한국거래소 상장 해외주식형 ETF가 순자산총액 1조원을 돌파한 것은 이번이 처음이다. 해당 ETF는 개인이 6060억원 이상 순매수하며 성장을 견인했다.TIGER 차이나전기차 SOLACTIVE ETF는 중국 전기차 테마에 투자하는 상품으로, ‘SOLACTIVE China Electric Vehicle and Battery Index’를 추종한다.지수는 중국과 미국에 상장된 중국기업 중 전기차 제조, 판매 사업을 영위하는 시가총액 상위 20종목으로 구성됐다. 중국 전기차 배터리 생산 1위, 세계 3위 기업 ‘CATL’과 중국 리튬 전지 와인딩 머신 시장 점유율 60%를 차지하는 ‘Wuxi Lead Intelligent Equipment’, 중국 전기차 1위, 세계 2위 기업이자 중국 배터리 시장 2위 기업 ‘BYD’, 중국 리튬 1차전지 시장점유율 60%를 차지하는 ‘EVE Energy’ 등을 편입하고 있다. ETF는 상장 이후 지난 1일까지 47.8% 성과를 보이고 있으며 연초 이후로도 34.1% 상승했다.ETF는 해외에서 검증된 운용전략을 적용했다. ETF는 홍콩에 상장된 ‘Global X China Electric Vehicle and Battery ETF’와 운용전략이 같다. ‘Global X Hong Kong(글로벌엑스 홍콩)’은 Global X China Electric Vehicle and Battery ETF를 2020년 1월에 상장했다.미래에셋자산운용 ETF마케팅부문 권오성 부문장은 “낮은 자동차 보급률과 전기차 보급 확대 정책으로 성장이 예상되는 중국 전기차 산업에 TIGER 차이나전기차 SOLACTIVE ETF로 투자 가능하다”면서 “미래에셋은 앞으로도 다양한 투자 테마를 발굴하고 상품화해 고객에게 투자기회를 제공하겠다”고 밝혔다.TIGER 차이나전기차 SOLACTIVE ETF는 장기투자 관점에서 연금상품으로 활용해 절세 효과를 누릴 수 있다. 연금계좌에서 거래할 경우 거래세가 면제되며, 매매차익 및 분배금에 대한 과세는 연금수령 시점에 연금소득세로 저율 분리과세 된다.