핑크 컬러 디자인 적극 활용…프리미엄 쇼핑 특화된 혜택 제공

안경달 기자

[데일리한국 안경달 기자] 현대카드가 새로운 색상의 프리미엄 카드인 현대카드 'the Pink'(더 핑크)를 공개했다.'the Pink'는 현대카드가 지난 2018년 'the Green' 이후 3년만에 선보이는 프리미엄 카드다.그동안 핑크 색상은 귀엽고 로맨틱한 느낌이 강해 프리미엄 컬러로 잘 활용되지 않았다. 현대카드는 이를 강렬하고 펑키한(punky) 감성의 핑크 컬러 디자인에 강력한 혜택을 담아 젊고 역동적인 프리미엄 카드로 재탄생 시켰다.'the Pink'의 가장 큰 특징은 프리미엄 쇼핑을 즐기는 고객들을 위한 강력한 혜택을 제공한다는 것이다.우선 국내 모든 백화점을 필두로 주요 프리미엄아울렛과 SSG.COM, 롯데ON, 현대Hmall 등 백화점에서 운영하는 온라인 쇼핑몰에서 결제 시 결제금액의 5%를 M포인트로 적립해준다.여기에 전국 160여 곳의 프리미엄 레스토랑으로 구성된 현대카드 '클럽 고메' 가맹점에서도 5% M포인트 적립 혜택이 제공된다.월 사용금액에 따라 주어지는 기본 적립 혜택도 탄탄하다. 사용처에 상관 없이 당월 50만원 이상 사용하면 결제금액의 1%, 100만원 이상은 1.5%, 200만원 이상 사용할 때는 2% 적립 혜택이 제공된다.현대카드는 'the Pink'를 최초로 발급 받는 고객들에게 신세계백화점 상품권으로 교환하거나 5개 국내 특급호텔과 롯데면세점(온/오프라인)에서 쓸 수 있는 웰컴 바우처 10만원권을 증정한다. 또 ‘the Pink’를 연간 1000만원(일시불+할부) 이상 사용한 고객은 다음 해 7만 M포인트 적립과 연회비 7만원 감면 혜택 중 한 가지를 선택해 활용할 수 있다.'the Pink' 회원은 핑크 컬러를 감각적으로 재해석한 4가지 디자인의 플레이트 중 하나를 선택해 사용할 수 있으며 특수 금속 플레이트(디자인 1종)도 추가로 발급 받아 활용 가능하다.'the Pink'는 온라인을 통해서만 발급 가능하며 연회비는 15만원(가족카드 5만원)이다.상품에 대한 자세한 내용은 현대카드 앱과 홈페이지에서 확인할 수 있다.