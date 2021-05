이윤희 기자

[데일리한국 이윤희 기자] 흥국생명은 IT서비스 통합 관리체계인 ’흥잇슴(흥IT:SM)’을 오픈했다고 13일 밝혔다.이번에 오픈한 ‘흥잇슴’은 IT 경쟁력 제고를 위해 IT 프로세스의 전반을 관장하는 통합 관리체계이다. IT서비스 관리의 효율성과 편리성 제고를 통해 향후 차세대 시스템 구축과 디지털 경쟁력 확보를 위한 기반을 마련했다는 회사 측 설명이다.‘흥잇슴’은 IT기획 단계부터 사업진행, 운영전환, 성과관리까지 등 IT서비스 전반의 과정에 대한 실시간 확인 및 피드백이 가능해 IT서비스의 투명성 확보와 동시에 IT서비스 투자의 타당성 분석이 가능하다.또 IT서비스의 지속적인 생산성 확인을 통해 서비스의 적정성과 품질을 효과적으로 관리하고, 의뢰한 서비스의 업무 현황도 실시간으로 확인할 수 있는 체계를 구축했다.이와 함께, 그간 IT서비스 업무의 계획과 진행, 성과 등의 보고를 위해 작성하던 종이 문서를 ‘흥잇슴’을 통해 전자문서로 전환함으로써 페이퍼리스 업무환경을 위한 토대도 마련했다.강민석 흥국생명 CIO는 “흥잇슴 구축으로 IT 역량을 발전시키고, IT서비스 기반을 공고히 할 수 있게 됐다”며 “고객의 편의성과 임직원의 업무 효율성을 모두 높일 수 있도록 디지털 전환에 최선을 다할 것”이라고 말했다.