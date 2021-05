문병언 기자

[데일리한국 문병언 기자] BNK금융그룹의 IT 계열사인 BNK시스템이 그룹의 IT 혁신을 이끌어 갈 우수인재를 채용한다고 3일 밝혔다.BNK시스템은 이번 채용을 통해 IT 전문인력을 확보하고 그룹의 IT 플랫폼 및 인재 경쟁력을 강화한다는 계획이다.모집부문은 금융IT 개발 직무 00명으로 지원신청은 BNK시스템 홈페이지와 잡코리아, 사람인 등의 채용공고 내 지원서 양식을 작성해 오는 12일까지 이메일로 접수하면 된다.채용전형은 서류심사와 인적성검사, 실기시험 등의 순서로 진행되며 해당 업무 관련 전문자격증 및 각종 IT 자격증, 금융 관련 자격증 소지자는 우대한다.