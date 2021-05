멤버십 등 연계 혜택 대폭 강화…'최대 13만원' 이벤트도

안경달 기자

[데일리한국 안경달 기자] 현대카드가 이베이코리아와 함께 운영 중인 PLCC '스마일카드'의 특화혜택을 대폭 강화한 '스마일카드 Edition2', '스마일카드 the Club'을 3일 공개했다.이번 신상품은 이베이코리아 서비스에 최적화된 혜택을 제공하는 것을 넘어 PLCC 자체가 이베이코리아의 주요 서비스로 자리매김할 수 있도록 멤버십 등 연계 혜택을 강화한 것이 특징이다.스마일카드 Edition2는 옥션, G마켓 등 간편결제 서비스인 '스마일페이' 가맹점에서 사용 금액의 2%를 현금처럼 쓸 수 있는 스마일캐시로 적립해준다. 스마일배송 상품 결제시에도 2%가 쌓인다. 멤버십 프로그램인 '스마일클럽' 고객에게는 1%를 추가 적립해준다.스마일카드 the Club은 멤버십 가입 혜택과 높은 적립률에 초점을 맞췄다. 고객은 발급과 동시에 스마일클럽에 자동 가입할 수 있으며 스마일페이 가맹점에서 2%, 스마일배송 상품 결제시에는 4% 특별 적립률을 제공한다. 국내외 겸용 카드 고객은 연 2회 공항 라운지도 이용할 수 있다.스마일카드의 정체성인 '웃음'을 모티브로 한 6종의 카드 플레이트 디자인도 제공한다.연회비는 스마일카드 Edition2가 1만원, 스마일카드 the Club이 5만원이다.현대카드와 이베이코리아는 이번 신상품을 기념해 최대 13만원 상당의 혜택을 제공하는 이벤트도 진행한다.스마일카드 Edition2와 스마일카드 the Club 고객에게는 G마켓과 옥션에서 각 1만원 이상 결제 시 즉시 1만원 할인을 제공한다. 스마일카드 the Club으로 넷플릭스를 자동 결제하면 스마일캐시를 최대 5만원 지급한다.오는 10일부터 18일까지 열리는 이베이의 쇼핑 축제 '빅스마일데이'에서 스마일카드로 결제 시 최대 6만원 할인을 제공하는 이벤트도 진행된다.자세한 혜택과 이벤트는 현대카드 홈페이지 및 애플리케이션(앱)을 통해 확인할 수 있다.