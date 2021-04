적금, 최고 연 7.0% 금리 제공…10만좌 한정 판매

안경달 기자

[데일리한국 안경달 기자] 롯데카드가 우리은행과 맺은 전략적 업무협약의 첫 제휴상품으로 신용카드 7종과 최고 연 7% 금리를 제공하는 적금상품을 28일 출시했다.롯데카드가 이번에 출시한 제휴 신용카드는 우리은행 LOCA CLASSIC, 우리은행 LOCA PLATINUM 할인형, 우리은행 LOCA for Shopping, 우리은행 롤라카드, 우리은행 I'm Wonderful Plus, 우리은행 포인트플러스 그란데, 우리은행 롯데오토빌 법인카드 등 총 7종이다. 이 중 제휴 개인 신용카드에는 현금입출금 기능을 넣었다.또 최고 연 7.0%의 고금리를 제공하는 적금상품 '우리 Magic 적금 by 롯데카드'도 10만좌에 한해 판매한다. 가입 기간은 1년이며 월 납입 한도는 최대 50만원이다.기본 금리는 연 1.5%며 우리오픈뱅킹 가입 및 상품, 서비스 마케팅 동의시 우대금리 연 0.5%포인트를, 우리은행 제휴 개인 신용 롯데카드를 발급받고 이용 조건 충족 시 특별우대금리 최고 연 5.0%포인트를 추가 제공한다.제휴카드와 적금상품은 우리은행 영엽점과 인터넷, 모바일뱅킹 애플리케이션(앱)에서 신청 및 가입이 가능하다.롯데카드 관계자는 "이번 출시를 시작으로 양사의 강점을 융합한 제휴 금융상품도 추가로 선보일 예정이다"며 "상품 뿐만 아니라 영업 인프라, 디지털 채널, 고객 응대 등 다면적 협력을 통해 고객에게 최상의 서비스를 제공하기 위해 노력하겠다"고 말했다.