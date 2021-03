이윤희 기자

[데일리한국 이윤희 기자] NH투자증권은 18일 디앤씨미디어에 대해 올해 일본 픽코마의 고성장과 북미 웹툰 시장 성장에 따른 수혜를 누릴 수 있을 것이라며 목표주가를 올려잡았다.백준기 NH투자증권 연구원은 "디앤씨미디어의 수출액은 강력한 지적재산권(IP) 생산 능력을 기반으로 지난 2년간 8배 이상 성장해했고 올해 수출 비중 40%에 달하는 독보적인 K-웹툰 콘텐츠유통사(CP·Contents Provider)로 발돋움할 것"이라고 전했다. 올해 PER 29.8배로 산업 내 저평가 매력이 높은 상태라고 짚었다.그는 타겟 PER 적용 시점을 2021년말로 변경함에 따라 목표주가를 기존 4만1000원에서 5만원으로 상향했다. 타겟 PER은 40.5배(스튜디오드래곤 2021F PER 45배 10% 할인)를 적용했다는 설명이다. 올해 수출 비중이 40%에 달할 것으로 예상되기 때문에 글로벌 IP 기업 수준의 PER 적용이 합리적이라고 판단했다.올해 매출액 728억원(전년 대비 +26.0%), 영업이익 180억원(전년 대비 +36.9%)으로 예상하며 매출 성장률보다 영업이익 성장률이 양호할 전망이라고 전했다.수출 비중 상승에 따른 이익률 제고 효과 덕분이다. 그는 "대표 IP인 ‘나 혼자만 레벨업’의 게임과 애니메이션 개발은 동시에 이뤄질 것으로 전망"이라며 "이와 같이 2차 판권 판매가 가능한 IP 가치 부각은 동사 밸류에이션 추가 상향 요인으로 작용할 것"이라고 했다.이미 일본에서는 ‘나 혼자만 레벨업’을 포함한 이 회사의 주요 IP 매출이 고성장하고 있다. 일본은 전체 만화 시장 규모가 한국의 5배 이상으로 웹툰 시장의 성장 여력이 크다. 주요 고객사 픽코마(카카오 일본 웹툰 플랫폼)는 일본 내 1위 플랫폼 기업으로 자리매김. 픽코마의 2020년 거래대금(GMV)은 4000억원대, 2021년 거래대금 9000억원대로 예상돼 디앤씨미디어 등 콘텐츠 공급 기업에 주목할 필요가 있다는 부연이다.북미에서도 웹툰 시장은 의미 있게 성장 중. 웹툰 플랫폼 타파스미디어는 카카오의 투자를 받았고 카카오페이지 및 픽코마와 거래하는 CP들의 주 공급채널로 자리매김할 전망이다.