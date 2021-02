이혜현 기자

[데일리한국 이혜현 기자] KB금융그룹은 중소기업 전용 ‘ONE KB 기업 패키지’를 기존 4종에서 7종의 상품으로 확대해 새롭게 출시했다고 22일 밝혔다.이번 상품 리뉴얼은 코로나19 장기화로 어려움을 겪고 있는 중소기업의 경영난 극복에 실질적인 도움이 될 수 있도록 각종 수수료 면제와 대출금리 할인 등 우대 혜택을 강화한 것이 특징이다.KB금융그룹은 기존 4가지 상품(ONE KB기업 우대대출, ONE KB 기업종합보험, ONE KB국민 기업신용카드, ONE KB 캐피탈)에 중소기업의 고객의 니즈를 반영한 3가지 상품(ONE KB 사업자통장, ONE KB국민 기업체크카드, ONE KB 저축은행 사업자대출)을 추가해 서비스 영역을 확대했다.‘ONE KB 기업 패키지’ 상품은 KB국민은행, KB손해보험, KB국민카드, KB캐피탈, KB저축은행 등 그룹 내 계열사의 대표적인 금융상품으로 구성돼 있어, 중소기업 고객이 다양한 금융상품에 대한 정보를 보다 쉽고 편하게 확인하고 이용할 수 있다.KB금융그룹은 계열사 간 협업 체계를 통해 중소기업 고객이 경영상 시간과 비용을 절약할 수 있도록 최적의 금융솔루션을 제공한다.KB금융 관계자는 “중소기업 고객의 기업경영에 체감되는 도움을 주는 것이 이번 ‘ONE KB 기업 패키지’ 상품 리뉴얼의 목적이다”라고 말했다.