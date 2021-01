견다희 기자

[데일리한국 견다희 기자] 신한금융투자는 28일 피에스케이에 대해 삼성전자 오스틴 공장향 수주의 상당 부분을 가져올 것으로 보인다며 아직까지 매출규모는 크지 않으나 점진적으로 확대될 것으로 분석했다. 투자의견은 ‘매수’ 유지, 목표주가는 5만1000원으로 상향 조장했다.나성준 신한금융투자 연구원은 “최근 삼성전자와 TSMC의 파운드리 투자 발표에 따라 관련 수혜주들이 재평가를 받았다”면서 “피에스케이는 12MF PER은 11.8배로 국내 Peer(14.1배), 해외 Peer(23.3배)보다 저평가된 매력이 부각된다. 비메모리 수혜와 메모리향 성장성을 감안했을 때 피에스케이가 Peer 대비 저평가될 이유는 없다”고 말했다.나 연구원은 “투자포인트는 △ 3D NAND Multitiers 적용으로 공정 Step수(Q) 증가 △ New Hardmask와 EUV용 PR Strip 도입으로 판가(P) 상승 △ Bevel Etch 국산화 수혜 △ 비메모리 고객사 및 매출 확대”라고 부연했다.현재 New Hardmask Strip 장비가 마이크론 내에서 확대 적용되고 있다. New Hardmask Strip은 기존 Dry Strip보다 장비 판가가 2~3배 높아 ASP 상승 효과를 볼 수 있을 것으로 보인다.그는 “곧 마이크론향 투자 단위당 매출 증가로 이어질 것”이라면서 “현재 마이크론 향으로만 납품하고 있으나 향후 고객사를 확장할 것으로 기대한다”고 설명했다.또 “Bevel Etch 장비 고객사 내 평가가 긍정적”이라면서 “이르면 올해 상반기를 시작으로 초도 매출이 발생 예정, Lam Research가 독점하고 있는 시장의 국산화 수혜가 기대되는 장비로 시장규모가 약 2000억원대로 추정돼 중장기 성장 모멘텀으로 작용할 것”이라고 분석했다.