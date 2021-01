최성수 기자

[데일리한국 최성수 기자] 이동철 KB국민카드 사장은 4일 “단순한 외형성장이 아닌 성장의 본질 안에 진정한 고객의 가치와 행복을 담아내기 위해 고정 관념을 부수고 업(業)의 한계를 뛰어넘어야 한다”고 강조했다.이 사장은 이날 신년사를 통해 “앞으로 맞이할 새로운 10년은 과학 기술의 진보와 빅테크 등 새로운 경쟁자들의 시장 진입으로‘건곤일척(乾坤一擲)’의 승부를 벌여야 하는 절체절명의 시간이 될 것”이라면서 이같이 밝혔다.이 사장은 “‘뱅킹은 필요하나 은행은 필요하지 않을 것(Banking is necessary but Banks are not)’이라는 말이 현실화 된 것처럼 미래에 카드사는 더 이상 존재하지 않을지도 모른다”고 했다.그러면서 그는 올해가 수많은 경쟁자들과 격차를 벌이기 위한 초석을 다지는 해가 될 수 있도록 △본업 경쟁력 강화를 통한 수익과 성장기반 견고화 △KB금융그룹의‘넘버원 금융 플랫폼’구축을 위한 선도적 역할 수행 △신속한 디지털라이제이션 구현을 위한 조직 운영 및 일하는 방식 전환 가속화 △고객중심 경영과 ESG정착을 통한 지속가능경영 기반 확대 등 네 가지 경영 목표를 제시했다.이 사장은 우선 “본업 경쟁력 강화를 통한 수익과 성장기반 견고화’를 위해서는‘본립도생(本立道生), 기본이 서면 길이 생긴다’는 옛 말처럼 탄탄한 본업이 바탕이 돼야 미래 금융으로의 성공적 전환이 가능하다”고 강조했다.이를 위해 KB국민카드는 결제와 카드 금융 영역에서의 비즈니스 정교화로 차별화된 고객 경험 제공을 통한 성장 해법을 찾기로 했다. 이와 관련 초개인화 마케팅 및 고객관리 체계 고도화, 고객·상품·채널 혁신 기반의 새로운 고객 경험을 창조하고 카드 금융 영역의 심사 및 마케팅 전략 정교화, 자산 포트폴리오와 가격(Pricing) 최적화 등 핵심 경쟁력 강화에 주력할 예정이다.또 프로세싱 대행 사업, 글로벌 등 신사업 부문의 사업모델 고도화를 통해 균형 있는 이익포트폴리오도 구축하기로 했다. 이를 위해 태국, 인도네시아 등 신규 진출 지역에 대한 안정화 및 본격적인 수익 실현, 프로세싱 대행 사업 고객 확대를 통한 이익 성장세 유지, 리스, 장기렌터카 등 중고차 할부금융 사업 다변화 등 수익과 성장 기반을 견고화 할 계획이다.이 사장은 KB금융그룹의 ‘넘버원 금융 플랫폼’ 구축 목표와 관련해 “KB페이’출시, 리브메이트 업그레이드, 마이데이터 사업 예비 인가 획득 등의 성과를 기반으로 다양한 디지털 기술 역량을 발전시켜 송금과 결제에서 맞춤형 개인자산관리까지 확장 가능한‘종합금융플랫폼’으로 거듭나기 위해 카드사가 주도적 역할을 수행해야한다”고 강조했다.이를 위해 KB국민카드는 내부적으로는 KB금융그룹 계열사들과 협력해 고객 관점의 심리스(Seamless·매끄러운)한 서비스를 제공하고, 외부적으로는 다양한 금융, 비금융 사업자들과 제휴 확대를 통해 KB만의 차별화된 플랫폼 생태계를 만들어 나가기로 했다.한편 그는 “‘넘버원 금융 플랫폼’구축을 위해 가장 중요한 것은 ‘고객에게 줄 수 있는 차별화된 가치는 무엇인가’에 대한 답을 찾는 것으로 플랫폼의 성공 요소는 기술이 아닌 그것이 제공하는 ‘가치’”라면서 “고객이 원하는 가치를 담지 못하면 금방 외면 받고 만다는 것을 명심해야 한다”고 당부했다.이에 따라 디지털 시대에 걸맞는 KB국민카드만의 차별화된 고객 가치를 제시할 수 있도록 조직과 일하는 방식에 있어서 빠르고 끈질기게 실행하는 조직으로 진화해 나갈 것을 주문했다.이를 위해 KB국민카드는 회사 내 업무, 직급 등 모든 경계를 넘어서는 소통·협력 문화를 통해 창의적 아이디어와 집단지성이 발휘되는 조직으로 만들어 나가기로했다고 설명했다.이와 관련 화상회의, 원격근무 등‘스마트워크’확산을 통한 창의적인 조직 문화와 업무 혁신을 촉진해 일의 본질에 집중하고 소통과 협업하는 조직으로 거듭나는데 주력하기로 했다.그는 ‘고객중심 경영과 ESG 정착을 통한 지속가능경영 기반 확대’와 관련해 “고객과 소통 할수록 해야 할 일은 명확해지고 결정하기도 쉬워진다라는 점을 명심해 고객에게 더욱 집중할 것”을 당부했다.또 “코로나 팬데믹 등 안전과 위기 의식 변화로 ‘ESG경영’이 단순한 선언이 아닌 기업 영속성을 위한 필수 경영활동이자 미래 성장을 위한 핵심 아젠다로 기업의 지속성장을 위해 ESG경영이 정착돼야한다”고 강조했다.이 사장은 신년사 말미에 논어에 나온 ‘한 치 앞을 예상할 수 없는 경영 환경이지만 물을 거슬러 올라가는 배는, 끊임없이 전진하지 않으면 뒤로 밀려 내려간다’는 ‘역수행주 부진즉퇴(逆水行舟 不進卽退)’를 인용하면서 “끊임없는 혁신과 도전을 계속해 나가면 지금보다 더 사랑받는 성공한 기업이 될 수 있을 것”이라고 말했다.