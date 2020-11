이혜현 기자

[데일리한국 이혜현 기자] 한국씨티은행은 16일 오전 서울 종로구 새문안로 소재 한국씨티은행 본점에서 WWF-Korea와 기후행동 파트너십 ‘내일을 위한 변화(Change Now for Tomorrow)’ 후원 협약식을 맺었다.씨티은행은 이날 씨티재단(Citi Foundation) 후원금 미화 25만달러(약 2억8000만원 상당)을 전달했다.기후행동 파트너십 ‘내일을 위한 변화(Change Now for Tomorrow)’는 기후변화에 대한 시민들의 인식 증진과 기업들의 행동 변화를 촉진해 기후변화에 대응하기 위한 프로그램으로 2018년에 시작됐다.이를 통해 기후변화의 심각성과 기후행동의 중요성에 대한 기업 인식 제고에 앞장서고, 국내 기업들의 기후 및 에너지 선언을 성공적으로 유도했다.씨티은행과 WWF-Korea는 앞으로도 지속적으로 한국 사회 전체의 기후행동을 강화해 파리협정 1.5도 목표를 달성하는데 기여할 계획이다.유명순 씨티은행장은 “앞으로도 당행의 사회공헌 중점 추진 분야 중 하나인 지속가능한 사회구현을 위해 책임있는 기업시민으로 다양한 활동을 지속하고자 한다”고 밝혔다.