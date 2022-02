신영선 기자

가수 임영웅의 유튜브 총 조회수가 12억3000만 뷰를 돌파했다.7일 공식 유튜브 채널 '임영웅'에 따르면 임영웅의 유튜브 총 조회수는 이날 기준 12억 3000만 뷰를 기록했다. 구독자 수는 129만 명이다.또 지난 5일 유튜브 음악 차트 및 통계에 따르면 임영웅은 지난 주(1월 28일 ~ 2월 3일) 유튜브 인기 아티스트 5위를 기록했다. 이로써 임영웅은 105주 째 차트인했다.임영웅의 공식 유튜브 채널에 있는 24개의 영상과 TV조선 유튜브 채널에 게재된 3개의 영상, 그리고 모스트 콘텐츠 유튜브 채널에 1개 영상을 포함해 1000만 조회수가 넘는 영상은 총 28개다.특히 1천만 뷰를 돌파한 임영웅 영상은 '어느 60대 노부부 이야기', '별빛 같은 나의 사랑아', '바램 in 미스터트롯', '울면서 후회하네'(임영웅 채널), '히어로', '어느 날 문득', '울면서 후회하네'(TV조선 채널), '보라빛 엽서'(TV조선 채널), '미운 사랑', '일편단심 민들레야', '노래는 나의 인생', '보라빛 엽서'(임영웅 채널), '바램' 커버 콘텐츠, '별빛 같은 나의 사랑아 in 사랑의콜센타', '이제 나만 믿어요 in 2020 트롯어워즈', '두 주먹', '계단 말고 엘리베이터', '뭣이 중헌디', '사랑이 이런 건가요' in '미스터트롯 콘서트', '바보 같지만', '소나기', '배신자' in '미스터트롯' 콘서트, '사랑은 늘 도망가' , '내게 애인이 생겼어요', '그날들', '사랑은 늘 도망가' MV, 그리고 '미워요','어느60대노부부이야기'(TV조선 채널) 등이다.