신영선 기자

3년 만에 완전체로 모인 그룹 워너원(Wanna One)이 새 싱글 1위로 여전한 인기를 증명했다.워너원의 새 디지털 싱글 ‘비 사이드(B-Side)’의 신곡 ‘뷰티풀(Beautiful-Part.3)’가 지난 27일 발매 후 아이튠즈 톱 송(Top Song) 차트에서 호주, 칠레, 홍콩, 일본, 말레이시아, 멕시코, 싱가폴, 대만, 태국, 인도네시아, 베트남 등 14개 국가 및 지역에서 1위를 기록했다.또한 캐나다, 이탈리아, 터키, 영국 등 총 20개 국가 및 지역에서는 TOP10 안에 랭크되며 글로벌한 호성적을 이어가고 있다.워너원이 3년 만에 발매한 새 싱글 ‘비 사이드(B-Side)’는 ‘에이 사이드(A-Side)’에 멈춰있던 워너원과 워너블의 시간을 ‘비 사이드(B-Side)’로 다시 재생시킴과 동시에 언제나 그랬듯 항상 옆에 있겠다는 ‘비사이드(Beside/~옆에)’의 의미를 담은 앨범이다.이번 신곡은 ‘2021 MAMA (엠넷 아시안 뮤직 어워즈)’에서 워너원이 새롭게 선보인 곡으로 2017년 발매된 ‘1-1=0 (NOTHING WITHOUT YOU)’의 타이틀곡 ‘Beautiful’, 2018년 발매된 첫 정규앨범 ‘1¹¹=1 (POWER OF DESTINY)’의 수록곡 ‘뷰티풀 (Part.ll)’에 이어 워너원과 워너블의 아름답고 변함없는 약속에 대해 노래한다.