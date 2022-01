신영선 기자

방탄소년단 지민의 그림같은 뒷모습이 공개됐다.24일 애니메이션 '피너츠'의 공식 트위터에는 "최고의 순간"(These are the best moments)이라는 글과 함께 일러스트가 공개됐다.노을이 지는 호숫가에 앉아 이를 바라보고 있는 '찰리 브라운'과 반려견 '스누피'의 뒷모습이 담긴 해당 일러스트는 지난해 12월 지민이 제주 스누피 가든을 방문해 공개한 사진과 같은 모습으로 팬들의 시선을 사로잡았다.당시 지민이 공개한 사진은 고요한 호숫가에서 스누피 모형 옆에 앉아 호수를 바라보는 뒷모습이 담긴 사진으로 보는 이들을 순수한 동심으로 이끌며 힐링을 선사, 한국 실시간 트렌드를 뜨겁게 달구며 주목받았다.이후 '스누피가든'측은 공식 인스타그램에 지민의 인스타그램 사진을 리그램(re-post-instagram)하며 즉시 홍보에 나섰고, 한국관광공사도 공식 SNS를 통해 지민(BTS)이 방문한 스누피 가든사진을 소개하며 대대적인 홍보에 나섰다.