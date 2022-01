신영선 기자

유니버스가 걸그룹 오마이걸 온·오프라인 팬파티를 개최한다.21일 글로벌 팬덤 플랫폼 유니버스(UNIVERSE)는 오는 2월 11일(금) 오후 8시 예스24 라이브홀에서 오마이걸 ‘UNIVERSE FAN PARTY - Oh My Princess Diary (유니버스 팬파티 - 오 마이 프린세스 다이어리)’를 온·오프라인 동시 개최한다는 소식을 전했다.오마이걸 팬파티 ‘Oh My Princess Diary’는 지난 유니버스 오리지널 예능 시리즈 ‘Otlantis Kingdom : New Era (오틀란티스 킹덤 : 뉴 에라)’와 유니버스 뮤직 ‘Shark (샤크)’로 선보였던 ‘일곱 공주’ 콘셉트에 맞춰 전 세계 미라클(공식 팬클럽 명)과 특별한 시간을 보낼 예정이다.이번 팬파티는 온·오프라인으로 동시 진행한다. 온라인 실시간 스트리밍은 유니버스 응모권을 사용하면 누구나 시청할 수 있으며, 오프라인 현장에는 100명을 초대할 예정이다. 오는 1월 24일(월)부터 28일(금)까지 유니버스 앱을 통해 응모할 수 있다.한편, 오마이걸은 ‘제36회 골든디스크어워즈’에서 2년 연속 디지털 음원 부문 본상의 영광을 안았다.