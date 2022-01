신영선 기자

이찬원의 팬콘서트 ‘CHAN’S’ 서울 앵콜 공연에 기대가 높아지고 있다.이찬원은 최근 아이돌차트에서 진행된 '2022년이 가장 기대되는 스타는?' 설문에서 1위를 차지했다. 총 투표수 16만 3314표 중 8만 9959표를 획득한 이찬원은 투표율 약 55%를 기록하며 팬덤의 뜨거운 화력을 과시했다.앞서 이찬원의 첫 번째 팬콘서트 서울 앵콜 공연 'ONE MORE CHAN’S'는 티켓 오픈과 동시에 3회차 공연 6천 석을 전석 매진시켜 눈길을 모은 바 있다.이찬원의 첫 번째 팬콘서트 ‘Chan’s Time’의 서울, 대구, 부산 공연에서 전 회차 매진을 기록했다.이찬원은 최근 ‘참 좋은 날’을 발매하고 진정성 넘치는 음악으로 팬들을 감동시켰다.한편, 이찬원은 현재 KBS 2TV ‘불후의 명곡’에서 MC로 활약 중이다. 오는 28일부터 30일까지 올림픽공원 올림픽홀에서 열리는 ‘ONE MORE CHAN’S’는 약 3개월간 이어진 ‘Chan’s Time’ 전국투어의 대미를 장식할 예정이다.