신영선 기자

에이티즈의 '원더랜드' 뮤직비디오가 1억뷰를 돌파했다.13일 오전 9시 기준 에이티즈의 정규 1집 '트레저 에피.핀 : 올 투 액션(TREASURE EP.FIN : All To Action)'의 타이틀곡 '원더랜드(WONDERLAND)' 뮤직비디오 유튜브 조회수가 1억뷰를 돌파했다. '원더랜드'의 1억뷰 달성은 처음으로 세운 기록으로 의미가 깊다.지난 2019년 10월 8일 발매한 정규 1집 '트레저 에피.핀 : 올 투 액션'의 타이틀곡 ‘원더랜드'는 '트레저' 앨범 시리즈에서 보여준 장르들의 완결판으로, 트레저를 향한 여정 속 울려 퍼지는 에이티즈의 행진곡이다.쉴 새 없이 몰아치며 전진하는 이 곡은 '끝이 기다리는 시작'을 향해 행진하는 멤버들의 모습을 연상케 하며 많은 사랑을 받았다.한편, 에이티즈는 2022 월드투어 ‘더 펠로우십 : 비기닝 오브 디 엔드(THE FELLOWSHIP : BEGINNING OF THE END)’ 서울 공연을 마치고, 오는 18일(현지시간) 미국 시카고에서 투어를 이어간다.