신영선 기자

가수 박정현이 2년만에 컴백한다.박정현의 새 미니앨범 '다시 겨울이야'가 금일(12일) 오후 6시 국내 음원 사이트를 통해 발매된다.'다시 겨울이야'는 끝과 시작이 공존하는 계절인 겨울을 메인 테마로 한 앨범으로, 한 해를 마무리하는 아쉬움과 새해를 맞이하는 설렘, 헤어짐과 만남 등의 이야기를 담은 '다시 겨울이야', '렛츠 비 어 패밀리'(Let’s Be a Family), '더 매직 아이 원스 해드'(The Magic I Once Had), '윈터 하트'(Winter’s Heart), '겨울 할 일' 등 5곡의 이야기로 구성된다.타이틀곡은 앨범 타이틀과 같은 '다시 겨울이야'로 헤어진 이와의 추억을 떠올리는 이 겨울이 지나 봄이 되면 눈이 녹듯 추억도 잊혀지길 바란다는 내용을 담은 이별 발라드곡이다.한편 박정현은 지난 2017년 7세 연상의 한국계 캐나다인과 결혼했다. 최근에는 메이드 콘서트를 담는 음악 예능 프로그램 tvN '집콘LIVE'에 출연했다.