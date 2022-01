신영선 기자

'미운 우리 새끼' 제작진이 유튜브 영상을 무단 차용했다는 논란에 대해 공식입장을 내고 사과했다.11일 '미운 우리 새끼'(이하 '미우새') 제작진은 입장문을 통해 "'미운 우리 새끼'에서는 과거에도 '외계인은 있다 vs 없다' '초능력자는 있다 vs 없다' '닭이 먼저인가 vs 알이 먼저인가' 등의 주제 토론을 방송했다"고 밝혔다.그러면서 "이에 지난 9일 방송에서도 김종민 본인이 진행한 웹 예능 ‘뇌피셜’(2018.8)에서 다뤘던 ‘동물의 왕은 사자 vs 호랑이’라는 주제로 토론을 진행했다. 방송에 나오지는 않았으나 촬영 현장에서 토론의 여러 가지 근거를 찾아보았다"며 "이 과정에서 이말년 웹툰작가의 유튜브 '침펄토론' 영상(2018.11)을 참조하였고, 이 부분을 사전에 방송으로 고지하지 못한 점 진심으로 사과드린다"고 전했다.'미우새 '제작진은 "이말년 웹툰 작가와 연락하여 과정을 설명하고 사과의 뜻을 전달했다"면서 "이번 일을 교훈 삼아 향후 '출처 표기'에 각별히 주의할 것을 약속드린다"고 덧붙였다.앞서 지난 9일 방송된 '미우새'에서는 김종민와 지상렬이 '사자와 호랑이 중 누가 더 강한가'라는 주제로 토론을 벌였다.이 과정에서 두 사람의 발언 중 일부가 과거 이말년이 운영 중인 유튜브 채널에서 공개됐던 토론 내용과 유사하다는 지적이 이어지며 논란을 불렀다.'미운 우리 새끼' 1월 9일 방송에 대한 제작진 입장문입니다'미운 우리 새끼'에서는 과거에도 ‘외계인은 있다 vs 없다’ ‘초능력자는 있다 vs 없다’ ‘닭이 먼저인가 vs 알이 먼저인가’ 등의 주제 토론을 방송했습니다.이에 지난 9일 방송에서도 김종민 본인이 진행한 웹 예능 ‘뇌피셜’(2018.8)에서 다뤘던 ‘동물의 왕은 사자 vs 호랑이’라는 주제로 토론을 진행했습니다.방송에 나오지는 않았으나 촬영 현장에서 토론의 여러 가지 근거를 찾아보았습니다.이 과정에서 이말년 웹툰작가의 유튜브 '침펄토론' 영상(2018.11)을 참조하였고, 이 부분을 사전에 방송으로 고지하지 못한 점 진심으로 사과드립니다.이에 '미운 우리 새끼' 제작진은 이말년 웹툰 작가와 연락하여 과정을 설명하고 사과의 뜻을 전달하였습니다. 이번 일을 교훈 삼아 향후 ‘출처 표기’에 각별히 주의할 것을 약속드립니다.