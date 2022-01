신영선 기자

래퍼 염따 화보가 공개됐다.월간지 '우먼센스'는 Mnet ‘쇼미더머니10’ 출연자 염따의 화보를 공개했다.화보 속 염따는 흑백의 카리스마를 뽐냈다. 블랙 컬러의 스타일링을 완벽 소화한 염따는 강렬한 분위기를 자아내고 있다.염따는 인터뷰를 통해 그를 상징하는 유행어인 '플렉스(Flex)'에 대해 "가난했던 시절처럼 힘든 척을 하는 건 위선"이라며 "오롯이 노력으로 얻은 경제적 여유를 즐기고자 한다"고 말했다.앞서 염따는 호화로운 일상을 공개하며 '금수저' 래퍼라는 루머가 확산됐다. 이에 대해 염따는 "아버지가 의사였던 건 사실이지만 유복하지 않은 5인 가정에서 성장했다"며 "19살 때부터는 경제적으로 도움을 받지 않았다"고 강조했다.한편, 래퍼 염따는 2006년 싱글 'Where is my radio'로 처음 데뷔했다.