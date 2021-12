신영선 기자

단독쇼를 통해 감동을 전한 임영웅이 다시 한 번 안방극장을 찾는다.KBS 2TV에서는 오는 30일 2021 KBS 송년특집 'We're HERO 임영웅' 스페셜을 방송한다.스페셜 방송에서는 본방송에서 공개되지 않았던 '사람이 꽃보다 아름다워'와 '내 마음 별과 같이' 무대까지 최초 공개돼 눈과 귀가 호강하는 환상적인 무대의 향연이 전 국민을 사로잡을 예정이다.'We're HERO 임영웅'을 본방사수하지 못한 팬들을 위한 특별한 선물인 이번 방송은 '우리 모두가 영웅'이라는 슬로건을 내건 만큼 팬들에게 잊지 못할 소중한 시간을 선물할 것은 물론, 임영웅의 다채로운 변신부터 화려한 무대들까지 엿 볼 수 있다.또한 스페셜 방송이 끝난 직후 임영웅 공식 유튜브 채널을 통해 'We're HERO 임영웅' 비하인드 영상이 공개될 계획이라 여운도 이어간다.임영웅의 첫 단독쇼 'We're HERO 임영웅'는 26일 닐슨코리아 기준 전국가구 시청률 16.1%로 지상파 동시간대 시청률 1위를 기록하는 기세를 떨치는가 하면, 준비에 한창이 새 정규앨범의 수록곡 중 1개의 곡을 최초공개하며 "평범했던 저희 세상을 빛나게 만들어준 여러분이 저의 영웅"이라고 훈훈함을 자아내기도 했다.'We're HERO 임영웅'에서 선보인 가제목 '사랑해'는 내년 발매 예정인 새 정규앨범에 수록될 예정이며, 현재 임영웅은 정규앨범 준비에 한창이다.