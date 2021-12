신영선 기자

방탄소년단 지민의 '크리스마스 러브'(Christmas Love)가 홀리데이 플레이리스트에 선정됐다.미국 연예 매체 '숨피'(Soompi)는 최근 K팝 홀리데이 플레이리스트에 지민의 '크리스마스 러브'를 비롯해 그룹 엑소의 'What I Want For Christmas', 태연의 'This Christmas', 더보이즈의 'Candles' 등을 포함한 총 8곡을 선정해 발표했다.매체는 지민의 자작곡 '크리스마스 러브' 선정하며 "지민은 말 그대로 크리스마스를 얼마나 사랑하고 크리스마스가 영원하길 바라는지에 대해 노래하고 있기 때문"이라고 선정 이유를 밝혔다.지난해 발표된 지민의 '크리스마스 러브'는 경쾌하고 대중적이며 중독성있는 멜로디와 어린 시절을 떠올리게하는 감성적인 가사, 매력적인 지민의 보컬이 조화를 이룬 따뜻하고 아름다운 노래다.지민의 '크리스마스 러브'는 유튜브 오디오 (4277만)와 사운드클라우드(4740만)에서 합산 9000만을 돌파해 1억 스트리밍을 눈앞에 두고 있으며 사운드클라우드 '올장르 톱50' 1위, '글로벌 비트 톱50' 1위에 올라 K팝 대표 시즌송으로 많은 사랑받고 있다.한편, 지민이 속한 그룹 방탄소년단은 2021년 12월 가수 브랜드평판 1위에 올랐다.지난 25일 한국기업평판연구소는 2021년 11월 25일부터 12월 25일까지의 가수 브랜드 빅데이터 1억3589만3289개를 분석하여 소비자들의 브랜드 참여, 미디어, 소통, 커뮤니티 분석한 결과, 방탄소년단이 1위를 차지했다고 밝혔다.