김도아 기자

가수 임영웅이 아이키가 이끄는 댄스크루 훅과 함께 마이클 잭슨의 '댄저러스'(Dangerous) 댄스 무대를 공개했다.26일 방송된 KBS2 '2021 KBS 송년특집 We're HERO 임영웅'에서는 임영웅과 아이키의 컬래버레이션 무대가 펼쳐졌다.이날 분홍색 슈트를 입은 임영웅은 '이제 나만 믿어요' '사랑은 늘 도망가'에 이어 '바램'을 불러 감동의 눈물을 자아냈다.'사랑이 이런 건가요'로 열창을 이어간 임영웅은 배스가운으로 갈아입은 뒤 "졸려서 그런다"며 너스레를 떨었다.감미로운 목소리로 '깊은 밤을 날아서'를 선보이던 그는 침대에 누워 잠에 드는 연기를 하고는 내레이션을 통해 "내가 진짜 되고 싶었던 히어로는"이라 말했다.이어 '댄스히어로'란 자막과 함께 댄스크루 훅의 리더 아이키와 함께 마이클 잭슨의 '댄저러스' 춤을 추는 임영웅의 영상이 공개됐다.검은색 슈트와 넥타이로 훅 크루원들과 각을 살린 '댄저러스' 춤을 춘 임영웅은 훅과 함께 무대에 나와 '깊은 밤을 날아서'를 공연해 색다른 매력을 전했다.한편 KBS는 지난 21일 공식 홈페이지를 통해 '2021 KBS 송년특집 We're HERO 임영웅'의 다시보기 서비스가 제한된다고 알렸다.이에 따르면 임영웅 단독쇼는 KBS 홈페이지와 웨이브에서 다시보기(VOD) 서비스가 이뤄지지 않고 26일 본방송 실시간 시청만 가능하다.다시보기 서비스는 제공되지 않지만 재방송은 이뤄진다. KBS 편성표에 따르면 오는 30일 밤 10시40분부터 다음날 오전 1시10분까지 '2021 KBS 송년특집 We're HERO 임영웅'이 재방송될 예정이다.