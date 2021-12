김도아 기자

그룹 방탄소년단의 '퍼미션 투 댄스'(Permission to Dance) 뮤직비디오가 유튜브 조회수 4억뷰를 돌파했다.20일 소속사 빅히트 뮤직에 따르면 방탄소년단이 지난 7월 공개한 '퍼미션 투 댄스' 뮤직비디오의 유튜브 조회수가 이날 오전 4시50분께 4억뷰를 넘어섰다.이로써 방탄소년단은 통산 16번째 4억뷰 뮤직비디오를 보유하게 됐다.'퍼미션 투 댄스'는 '춤은 마음 가는 대로, 허락 없이 마음껏 춰도 된다'는 내용의 가사를 담은 곡으로, 발매 직후 전 세계적인 사랑을 받았다.뮤직비디오에는 신나게 춤을 추는 방탄소년단 멤버들의 모습이 담겨 밝고 활기찬 분위기를 전했다.한편 방탄소년단은 영국 최고 권위의 음악 시상식인 '2022 브릿 어워드'(2022 The BRIT Awards)에서 '올해의 인터내셔널 그룹'((International Group of the Year) 부문 수상 후보에 올랐다.'2022 브릿 어워드'는 내년 2월 8일 영국 런던 O2 아레나에서 열린다.