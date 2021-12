신영선 기자

그룹 엑소 멤버 카이가 새 미니앨범 'Peaches'(피치스)로 차트 1위에 올랐다.지난달 30일 공개된 카이 두 번째 미니앨범 'Peaches'는 아이튠즈 톱 앨범 차트에서 전 세계 58개 지역 1위에 올랐다.1위에 오른 지역은 이탈리아를 비롯해 폴란드, 헝가리, 브라질, 아랍에미리트, 사우디아라비아, 카타르, 러시아, 바레인, 바베이도스, 볼리비아, 보츠와나, 브루나이, 불가리아, 캄보디아, 칠레, 콜롬비아 등이다.또한 이번 앨범은 중국 최대 음악 사이트 QQ뮤직의 디지털 앨범 판매 차트 1위를 차지했으며, 타이틀 곡 'Peaches'도 일본 로컬 플랫폼 AWA 실시간 급상승 차트 1위에 랭크되는 등 카이의 글로벌한 인기를 실감케 했다.한편, 엑소 카이는 지난 11월30일 두 번째 미니앨범 '피치스'로 컴백했다.타이틀 곡 'Peaches'는 중독적인 멜로디와 무게감 있는 808 베이스가 돋보이는 미디엄 템포 R&B 장르의 곡으로, 가사에는 연인과 보내는 로맨틱한 순간을 달콤한 복숭아에 빗대어 표현, 낙원 같은 둘만의 공간에서 영원히 함께 하길 바라는 마음을 담았다.카이의 이번 앨범에는 스윗한 매력의 타이틀 곡 'Peaches'를 비롯해 'Vanilla'(바닐라), 'Domino'(도미노), 'Come In'(컴 인), 'To Be Honest'(투 비 어니스트), 'Blue'(블루) 등 총 6곡이 수록돼 있다.