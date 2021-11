신영선 기자

임영웅 단독쇼 'We're HERO 임영웅'이 방청객 모집을 시작한다.12일 KBS는 공식 홈페이지를 통해 오는 12월 10일 오후 6시 30분 고양 킨텍스에서 열리는 'We're HERO 임영웅' 방청객을 15일부터 모집한다고 밝혔다.방청객 모집은 오는 15일 방청 신청이 오픈되는 시간부터 19일 오후 6시까지다. 만 18세 이상 코로나19 백신 접종 완료자에 한해 기간 내 본인 명의 ID로 KBS 공식 홈페이지를 통해 신청하면 된다. 1인 1매만 신청 가능하다.당첨은 신청자 사연에 따라 선착순 아닌 추첨으로 진행되며 시청자 참여 게시판의 방청 신청란을 통해 사연을 남기면 된다. 당첨자 발표는 11월 25일에서 12월 2일까지 개별 전화로 안내 후 당첨 고지 문자가 발송된다.한편, 'We're HERO 임영웅' 공연은 12월 중 KBS를 통해 방송된다. KBS 송년특집으로 마련한 단독 콘서트로, 팬들에게 뜨거운 사랑을 받았던 히트곡은 물론, 명곡 '사랑은 늘 도망가' 등 인기곡들을 만나볼 수 있다.