김도아 기자

배우 이엘리야가 계약 만료로 킹콩 by 스타쉽을 떠난다.10일 킹콩 by 스타쉽 측에 따르면 이엘리야는 최근 계약 기간이 만료됐으나 재계약하지 않기로 했다.2017년 킹콩 by 스타쉽과 계약을 맺은 이엘리야는 이로써 약 5년 만에 새로운 곳에서 새로운 출발을 하게 됐다.한편 이엘리야는 2013년 드라마 '빠스껫 볼'로 데뷔해 드라마 '참 좋은 시절' '돌아온 황금복' '쌈, 마이웨이' '미스 함무라비' '황후의 품격' '보좌관' '모범형사' 등과 영화 '너의 여자친구'에 출연했다.