신영선 기자

방탄소년단 지민이 초동안 비주얼과 완벽 피지컬을 선보였다.휠라(FILA)는 지난 2일 공식 SNS를 통해 '함께 따뜻한 온기를 채우다(Fill the warmth together)'라는 슬로건으로 지민의 새로운 '2021 윈터 컬렉션' 화보를 게재했다.화보 속 지민은 10대 못지않은 최강 동안 미모가 돋보이는 블랙 뱅 헤어스타일에 에센셜 후디와 루즈핏 조거 팬츠, 유광 다운재킷으로 보온성과 트렌디한 멋을 모두 살려 남녀노소 가리지 않는 워너비 올블랙 겨울 스타일을 완벽하게 선보였다.지민은 꾸.안.꾸(꾸민듯 안꾸민듯) 패션 종결자로서 만화속에서 튀어나온듯 비주얼과 피지컬로 기본에 충실한 겨울 스타일링의 매력을 한껏 끌어올렸으며, 곳곳에 쌓인 눈과 얼음 기둥의 차가운 배경과는 달리 무표정 속에서도 부드럽고 온화한 지민의 눈빛이 시선을 모은다.한편, RM이 속한 방탄소년단은 지난달 24일 개최한 온라인 콘서트 'BTS 퍼미션 투 댄스 온 스테이지(BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE)'를 성황리에 마쳤다.