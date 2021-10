신영선 기자

방탄소년단(RM, 슈가, 진, 제이홉, 지민, 뷔, 정국)이 빅데이터 분석결과 10월 아이돌그룹 브랜드평판서 1위에 올랐다. 2위 에스파 3위 블랙핑크 순이다.한국기업평판연구소는 아이돌그룹 브랜드평판 빅데이터 분석을 위해 2021년 9월 30일부터 2021년 10월 30일까지 아이돌그룹 브랜드 빅데이터 77,285,009개를 추출하여 아이돌그룹 브랜드에 대한 소비자들의 참여지수, 미디어지수, 소통지수, 커뮤니티지수로 측정하여 브랜드평판지수를 분석하였다. 지난 2021년 5월 아이돌그룹 브랜드 빅데이터 91,505,776개와 비교하면 15.54% 줄어들었다.브랜드 평판지수는 소비자들의 온라인 습관이 브랜드 소비에 큰 영향을 끼친다는 것을 찾아내 브랜드 빅데이터 분석을 통해서 만들어진 지표이다. 아이돌그룹 브랜드평판 분석을 통해 아이돌 그룹 브랜드에 대한 긍부정 평가, 미디어 관심도, 소비자들의 관심과 소통량을 측정할 수 있다. 브랜드평판모니터의 정성적인 평가도 포함되었다.2021년 10월 아이돌그룹 브랜드평판 30위 순위는 방탄소년단, 에스파, 블랙핑크, NCT, 세븐틴, 트와이스, 러블리즈, 오마이걸, 엑소, 스테이씨, 더보이즈, 하이라이트, 소녀시대, 레드벨벳, 몬스타엑스, 프로미스나인, 슈퍼주니어, 샤이니, 빅뱅, 아스트로, 엔하이픈, 브레이브걸스, 비투비, 스트레이키즈, 에이핑크, 투모로우바이투게더, 인피니트, 마마무, 위클리, 우주소녀 순으로 분석되었다.한국기업평판연구소 구창환 소장은 "2021년 10월 아이돌그룹 브랜드평판 1위를 기록한 방탄소년단 브랜드는 링크분석에서 '인증하다, 협업하다, 열창하다'가 높게 나왔고, 키워드 분석에서는 '콘서트, 군대, 아미'가 높게 나왔다. 긍부정비율 분석에서는 긍정비율 68.20%를 기록했다.한편, 방탄소년단은 2년 만에 미국 현지에서 대면 공연을 시작할 예정이다.공연은 오는 11월 27~28일, 12월 1~2일 미국 로스앤젤레스에서 열릴 예정이다. 방탄소년단의 오프라인 공연은 2019년 서울에서 펼쳐진 ‘2019 BTS WORLD TOUR LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF THE FINAL’ 이후 2년 만이다.