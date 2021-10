방탄소년단, 아메리칸 뮤직어워드 '올해의 아티스트' 등 3개 부문 후보

김도아 기자

그룹 방탄소년단(BTS)이 아메리칸 뮤직어워드(AMAs) 올해의 아티스트상 후보에 올랐다.아메리칸 뮤직 어워드 측은 28일 밤(한국시각) 공식 홈페이지와 SNS를 통해 올해의 아티스트를 비롯한 각 부문별 후보들을 발표했다.방탄소년단은 올해의 아티스트, 페이보릿 팝 송, 페이보릿 팝 듀오·그룹 등 총 3개 부문 후보에 올랐다.올해의 아티스트 부문에는 방탄소년단을 비롯해 아리아나 그란데, 드레이크, 올리비아 로드리고, 테일러 스위프트, 더 위켄드 등이 노미네이트 됐다.방탄소년단은 AJR, 글래스 애니멀스, 마룬파이브, 실크 소닉(브루노 마스, 앤더슨 팩) 등과 페이보릿 팝 듀오·그룹 부문을 두고 경쟁한다.또 지난 5월 발매한 서머송 '버터'(Butter)로 도자 캣 '키스 미 모어'(Kiss Me More), 두아 리파 '레비테이팅'(Levitating), 올리비아 로드리고 '드라이버 라이센스'(drivers license), 더 위켄드와 아리아나 그란데 '세이브 유어 티어스'(Save Your Tears) 등과 페이보릿 팝 송 부문에 나란히 이름을 올렸다.AMAs는 빌보드 뮤직 어워드, 그래미 어워드 등과 함께 미국 3대 음악 시상식으로 꼽힌다. 올해 시상식은 11월 22일 열리며 미국 ABC를 통해 생중계된다.앞서 방탄소년단은 지난해 열린 AMAs에서 '페이보릿 소셜 아티스트, 페이보릿 듀오·그룹-팝·락 부문을 수상한 바 있다.방탄소년단은 오는 11월 27일~28일, 12월 1일~2일 미국 LA 소파이(SoFi) 스타디움에서 'BTS 퍼미션 투 댄스 온 스테이지'(BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE) 콘서트를 열 예정이다.비슷한 시기 LA에서 개최되는 AMAs에 참석할지 관심이 집중된다.