신영선 기자

방탄소년단(BTS) 지민이 광고 속 완벽한 비주얼과 탄탄한 몸매 뽐냈다.휠라(FILA) 코리아는 '2021 FILA Winter Collection'의 시리즈를 시작하며 글로벌 모델인 방탄소년단의 'Create Your Winter' 광고 영상을 멤버별로 게재했다.26일 공개된 영상에서 지민은 오랜만에 베이비 핑크톤 의상을 입고 섹시 큐티 러블리 매력으로 등장부터 보는 이들을 매료시켰다.블랙 뱅 헤어의 핑크색 후드티와 베이지색 팬츠를 입고 베이지색 보아 후드 자켓을 걸친 지민은, 힙하고 영한 올드 스쿨룩을 완벽하게 소화했다.한편, 방탄소년단은 미국 LA에서 'BTS 퍼미션 투 댄스 온 스테이지 - LA'(BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LA) 오프라인 공연을 개최한다.공연은 오는 11월 27~28일, 12월 1~2일 4차례에 걸쳐 미국 로스앤젤레스의 소파이 스타디움에서 열릴 예정이다.방탄소년단의 오프라인 공연은 지난 2019년 서울에서 펼쳐진 '2019 BTS 월드 투어 러브 유어셀프: 스피크 유어셀프 더 파이널'(BTS WORLD TOUR LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF THE FINAL) 이후 2년 만이다.