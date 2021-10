신영선 기자

씨엘(CL)의 신곡 'Let It'의 뮤직비디오가 공개됐다.오늘(27일) 오후 1시 첫 정규앨범 'ALPHA'의 또 다른 신곡 'Let It'의 뮤직비디오가 공식 유튜브 채널을 통해 공개됐다.뮤직비디오는 'Tie a Cherry' 제작진과 함께 미국에서 올로케로 촬영돼 눈길을 끈다. 'Let It' 뮤직비디오는 씨엘이 미국의 광활한 자연을 여행하며, 자신을 찾아 떠나는 로드 무비같은 영상미로 힐링을 전해주고 있다.2NE1의 색깔이 묻어나는 'Let It'은 실제 멤버들이 녹음한 버전이 일부 공개되면서 화제를 모았던 곡이다. 이 곡은 힘든 상황에 놓였을 때 자기 자신을 믿고 그대로 흘려 보내도 된다는 메시지를 담은 곡으로, 많은 이들에게 위로를 전하며 사랑 받고 있다.한편, 씨엘은 지난 20일 데뷔 후 첫 정규 앨범인 'ALPHA'를 발표하고 새로운 길을 나섰다. 전세계 13개 지역 아이튠즈 1위를 기록한 것은 물론 'Tie a Cherry' 뮤직비디오 역시 일주일만에 조회수 1천만뷰 돌파를 앞두고 있는 등 좋은 반응을 이어가고 있다.