신영선 기자

방탄소년단(BTS) 지민이 가온(gaon) 소셜차트에서 9주 연속 차트인을 달성했다.방탄소년단 지민이 YouTube, TikTok, V LIVE, Mubeat, 마이셀럽스 소셜지수인 소셜미디어 종합 인기도 차트 '가온 소셜 차트 2.0'의 주간 차트(2021.10.03 ~2021.10.09)에서 26위에 올랐다.이는 지난주 보다 순위가 상승한 것으로 9주 연속 50위 안에 이름을 올리며 인기 고공 행진중이다.지민은 이 차트에서 26주차(6월 20일 - 26일) 50위에 오른후, 28주차(7월 4일~10일) 40위, 31주차(7월 25일~31일) 37위로 순위가 꾸준히 상승했다.33주차(8월 8일~14일)부터 9주 연속 차트인하며 34위에 올랐고, 34주차(8월 15일~21일) 27위, 35주차 (8월 22일~28일) 26위, 36주차(8월 29일~9월 4일) 33위, 37주차(9월5일~11일) 28위, 38주차(9월 12일~18일) 32위, 39주차(9월 19일~25일 )30위, 40주차(9월 26일~10월 2일) 27위, 41주 차(10월 03일~10월 09일) 26위에 올라 9주 연속 차트인했다.한편, 방탄소년단은 미국 LA에서 'BTS 퍼미션 투 댄스 온 스테이지 - LA'(BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LA) 오프라인 공연을 개최한다.공연은 오는 11월 27~28일, 12월 1~2일 4차례에 걸쳐 미국 로스앤젤레스의 소파이 스타디움에서 열릴 예정이다.방탄소년단의 오프라인 공연은 지난 2019년 서울에서 펼쳐진 '2019 BTS 월드 투어 러브 유어셀프: 스피크 유어셀프 더 파이널'(BTS WORLD TOUR LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF THE FINAL) 이후 2년 만이다.