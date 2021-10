신영선 기자

10월 13일 방탄소년단 지민의 생일을 앞두고 미국 팬들의 릴레이 기부가 이어지고 있다.지민의 미국 팬 베이스 'ParkJiminUSA'는 음식, 물, 에너지 및 기후와 같은 전 세계의 즉각적인 문제를 해결하기 위해 연구하는 세계자원연구소에(WorldResources)과 자연 재해로 피해를 입은 사람들에게 식사를 제공하는 ‘월드 센트럴 키친(World Central Kitchen)에 박지민의 이름으로 기부했다.미국 아동 학대 방지(Prevent Child Abuse America) 기부에 이어 도움이 필요한 어린이들에게 장비, 의류 및 신발을 제공하여 스포츠 활동을 돕는 ‘goodsportsinc’과 ‘가족을 위한 집을 짓거나 개선하는데 도움을 주고자 활동 하는 자선 단체 ‘Habitat for Humanity International’에도 기부 소식을 알렸다.이어 ‘동물 보호에 도움이 되고자 ‘American Humane’에 박지민의 이름으로 기부했다’고 전했으며 ‘American Humane’는 ‘동물의 안전, 복지 및 웰빙을 보장하기 위해 최선을 다하는 백년 이상 활동된 비영리 단체다.한편, 방탄소년단은 미국 LA에서 'BTS 퍼미션 투 댄스 온 스테이지 - LA'(BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LA) 오프라인 공연을 개최한다.공연은 오는 11월 27~28일, 12월 1~2일 4차례에 걸쳐 미국 로스앤젤레스의 소파이 스타디움에서 열릴 예정이다.방탄소년단의 오프라인 공연은 지난 2019년 서울에서 펼쳐진 '2019 BTS 월드 투어 러브 유어셀프: 스피크 유어셀프 더 파이널'(BTS WORLD TOUR LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF THE FINAL) 이후 2년 만이다.