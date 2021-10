신영선 기자

방탄소년단 지민이 세계에서 가장 유명한 천칭자리 연예인에 선정됐다.지난 3일 미국 유명 온라인 매체 '버즈피드'(BuzzFeed)는 '세계에서 가장 유명한 천칭자리 연예인 72명'을 선정해 발표했다.지민은 안소니 마키, 브루스 스프링스틴, 도날드 글로버, 윌 스미스, 마크 해밀, 캐서린 제타 존스, 마이클 더글라스, 바바라 월터스, 할시, 카디비, 브루노 마스, 맷 데이먼, 어셔 등 세계적 유명인들과 어깨를 나란히 하며 최연소이자 한국인으로는 유일하게 세계에서 가장 유명한 천칭자리 연예인에 선정됐다.유니버셜 뮤직 캐나다 또한 공식 트위터에 가을 플레이리스트를 공개하며 천칭자리 아티스트를 소개, 그웬 스테파니, 칼럼 스콧, 딘 루이스, DVBBS, 스테판 모치오, 할시, 잭 개럿 등의 유명 아티스트와 함께 아시안으로는 유일하게 지민을 내세웠다.1995년 10월 13일 생인 천칭자리 지민은 타의 모범이 되는 바른 인성과 기부 선행, 다방면의 뛰어난 실력과 글로벌 인기 등으로 K팝에 국한되지 않는 한국 대표 국제적 유명인으로 전 세계 수많은 셀럽 중에서도 단연 독보적 명성을 누리며 '다음'이 더욱 기대되는 글로벌 잇보이 행보를 이어가고 있다.한편, 방탄소년단은 미국 LA에서 'BTS 퍼미션 투 댄스 온 스테이지 - LA'(BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LA) 오프라인 공연을 개최한다.공연은 오는 11월 27~28일, 12월 1~2일 4차례에 걸쳐 미국 로스앤젤레스의 소파이 스타디움에서 열릴 예정이다.방탄소년단의 오프라인 공연은 지난 2019년 서울에서 펼쳐진 '2019 BTS 월드 투어 러브 유어셀프: 스피크 유어셀프 더 파이널'(BTS WORLD TOUR LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF THE FINAL) 이후 2년 만이다.