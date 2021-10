신영선 기자

블랙핑크 제니가 지수와 파리에서 데이트를 즐겼다.제니는 1일 자신의 인스타그램에 "Oh did we miss this. Date night with @sooyaaa__ in Paris"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.사진 속 제니는 지수와 파리를 배경으로 낭만적인 데이트를 즐겼다. 두 사람은 다정한 포즈와 분위기로 훈훈함을 더했다.사진을 접한 지수는 "파리에서도 젠득젠득"이라며 다정한 댓글을 남겼다.젠득은 제니를 지칭하는 별명이다. 지수는 한 예능에서 "제니와 매일 같이 방을 썼는데 제니가 일어났을 때랑 자기 전에 항상 내 침대에 와서 달라붙어 있었다. 그래서 '왜 이렇게 찐득거리냐'고 '젠득이'가 된 것"이라고 별명의 유래를 설명했다.한편 제니와 지수는 2022 S/S 밀란, 파리 패션위크 일정에 참석하기 위해 프랑스 파리로 출국했다.