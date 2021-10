신영선 기자

방탄소년단 지민이 서울시 명예관광 홍보대사로 나섰다.지난 9월 30일 서울관광재단은 국립중앙박물관에서 진행된 방탄소년단의 서울시 명예관광 홍보대사 5주년 스토리를 공식 유튜브를 통해 공개했다.멤버 지민은 아름다운 한복식 문양의 하의와 깊은 브이넥 블랙 블라우스를 믹스매치한 고품격 패션 센스에, 우아한 목선을 강조하는 트윌리 스카프로 섹시함을 뿜어내며 세련된 느낌까지 더해 등장부터 비주얼로 시선을 압도했다.2017년부터 이어온 서울 홍보영상을 되돌아본 지민은 "영상을 보니 저희가 나이 들어가는 모습이 보이는데 서울하고 같이 나이를 먹어간다는 게 뿌듯하고 좋다"며 서울에 오면 '지민'을 만날 수 있다는 심쿵 발언으로 특히, 해외와 지방 거주 팬들의 마음을 설레게 했다.이어 "서울역에서 출구를 못 찾아 한 시간 만에 빠져나온 적 있다"며 부산에서 첫 서울 상경 당시 추억등을 공유, 팬들을 웃음 짓게 한 지민은 "서울은 진짜 좋아요. 꼭 오세요. 와보세요 일단"이라는 상남자 면모로 수차례 홍보, 완벽 서울시를 홍보대사의 면모를 보였다.한편, 방탄소년단은 'BTS 퍼미션 투 댄스 온 스테이즈 - LA(BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LA)' 오프라인 공연을 미국 LA에서 개최한다.공연은 오는 11월 27~28일, 12월 1~2일 미국 로스앤젤레스에서 열릴 예정이다.방탄소년단의 오프라인 공연은 2019년 서울에서 펼쳐진 ‘2019 BTS 월드 투어 러브 유어셀프 : 스피크 유어셀프 더 파이널(2019 BTS WORLD TOUR LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF THE FINAL)’ 이후 2년 만이다.