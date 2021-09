신영선 기자

방탄소년단 지민이 생일 축하로 일본의 랜드마크를 점령했다.일본 최고층 후쿠오카 타워에서는 지민의 27세 생일을 기념해 점등 행사가 진행된다.점등식은 지민의 생일 다음날인 10월 14일 생일 후야제로 진행될 예정이며 지민의 솔로곡 '세렌디피티' 뮤직비디오를 연상시키며 따뜻하고 로맨틱한 지민의 미소를 닮은 노란색으로 저녁 8시부터 10분간 점등된다.한편, 지민이 속한 그룹 방탄소년단은 'BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LA' 오프라인 공연을 미국 LA에서 개최한다.공연은 오는 11월 27~28일, 12월 1~2일 미국 로스앤젤레스에서 열릴 예정이다. 방탄소년단의 오프라인 공연은 2019년 서울에서 펼쳐진 '2019 BTS WORLD TOUR LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF THE FINAL' 이후 2년 만이다.또한 2년 만의 오프라인 공연에 앞서 다음 달 24일 온라인 콘서트 'BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE'를 펼칠 예정이다.