신영선 기자

트와이스 개인포토가 공개됐다.JYP엔터테인먼트는 25일 오후 1시 공식 SNS 채널에 'The Feels' 개인(나연, 정연, 모모, 사나, 지효, 미나, 다현, 채영, 쯔위) 티저 이미지 18장을 오픈했다. 이어 6일 오후 1시 신곡 콘셉트를 엿볼 수 있는 개별 포토 9종을 추가로 게재했다.트와이스 멤버들은 각각의 특색을 잘 살린 포즈와 비주얼로 시선을 사로잡았다. 치어리더, 하이틴 영화 캐릭터 등 '예쁜 애 옆 예쁜 애' 비주얼로 신곡에 대한 기대감을 고조시켰다.트와이스는 오는 10월 1일 첫 영어 싱글 'The Feels'를 전 세계 동시 발매한다. 이들은 지난해 미니 9집 타이틀곡 '모어 앤드 모어(MORE & MORE)'를 시작으로 정규 2집의 타이틀곡 '아이 캔트 스톱 미(I CAN'T STOP ME)', 디지털 싱글 '크라이 포미(CRY FOR ME)' 영어 버전 음원을 정식 발매하는 등 전 세계 팬들의 응원에 화답했다.한편, 트와이스의 첫 영어 싱글 'The Feels'는 10월 1일 오후 1시, 미국 동부시간 기준으로는 1일 0시에 전 세계 동시 발매된다.