김현아 기자

그룹 투모로우바이투게더(TXT)가 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에서 통산 13주 차트인에 성공했다.21일(현지시각) 미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 최신 차트(9월 25일자)에 따르면 투모로우바이투게더의 정규 2집 앨범 '혼돈의 장: 프리즈'는 '빌보드 200' 차트에서 142위에 올랐다.'혼돈의 장 : 프리즈'는 지난 6월 19일자 빌보드 200 차트에 5위로 진입해 9주 연속 차트인을 유지했다. 이후 정규 2집 리패키지 앨범 '혼돈의 장 : 파이트 오어 이스케이프'의 판매량이 합산되면서 지난 9월 4일자 차트에 8위로 재진입했다.이로써 '혼돈의 장 : 프리즈'는 올해 발매된 K팝 그룹의 앨범 가운데 빌보드 200에 가장 오래 머문 앨범이란 타이틀을 유지하게 됐다.'혼돈의 장 : 프리즈'는 빌보드 '월드 앨범' 차트 3위, '테이스트메이커 앨범' 차트에서 6위, '톱 커런트 앨범 세일즈' 차트 9위, '톱 앨범 세일즈'에서 11위에 올랐다.타이틀곡 '0X1=LOVESONG (I Know I Love You) feat. Seori)'은 '월드 디지털 송 세일즈' 차트에 11위로 재진입했고, 리패키지 앨범 '혼돈의 장: 파이트 오어 이스케이프'의 타이틀곡 'LO$ER=LO♡ER'는 24위를 기록했다.투모로우바이투게더는 수빈, 연준, 범규, 태현, 휴닝카이 등으로 이뤄진 그룹으로 2019년 3월 미니 1집 '꿈의 장 : 스타'로 데뷔했다.지난 17일 미국 CBS '더 레이트 쇼 위드 스티븐 콜베어'(The Late Show With Stephen Colbert)의 '레이트 쇼 미 뮤직'(Late Show Me Music)에 출연해 2집 수록곡 '매직'을 공연한 투모로우바이투게더는 오는 11월 10일 일본에서 EP '카오틱 원더랜드'(Chaotic Wonderland)를 발매하며 활동을 이어간다.