신영선 기자

ITZY(있지)가 미국 유명 TV쇼 '켈리 클락슨 쇼'에 출격한다.ITZY는 24일 오후 1시(미국 동부시간 기준 0시) 첫 정규 앨범 ‘CRAZY IN LOVE’(크레이지 인 러브)를 전 세계 동시 발매하고 컴백한다.이에 앞서 21일 정규 1집 'CRAZY IN LOVE' 수록곡 'SWIPE'(스와이프)의 뮤직비디오 티저를 최초 공개한 ITZY는 27일(현지 시간) 방영되는 미국 NBC의 인기 토크쇼 '켈리 클락슨 쇼'(The Kelly Clarkson Show) 출연을 확정 지으며 글로벌 행보를 가속화한다.'켈리 클락슨 쇼'는 세계적인 싱어송라이터이자 배우인 켈리 클락슨이 진행하는 인기 토크쇼로 닉 조나스, 두아 리파, 존 레전드 등 해외 유명 아티스트들이 대거 출연했다.ITZY는 '켈리 클락슨 쇼'의 초대를 받아 타이틀곡 ‘로꼬’(LOCO) 무대를 선보인다. 'K팝 4세대 대표 걸그룹'으로서 뚜렷한 글로벌 존재감을 입증한데 이어 에너지 넘치는 신곡 퍼포먼스를 펼치고 현지 시청자들을 홀릴 예정이다.ITZY가 팬들의 사랑에 힘입어 준비한 데뷔 첫 정규 음반 'CRAZY IN LOVE'와 타이틀곡 'LOCO'는 9월 24일 오후 1시(미국 동부시간 자정) 전 세계 동시 발매된다.'LOCO'는 강렬한 사랑의 이끌림을 표현한 곡으로, 스스로에 대한 믿음을 바탕으로 늘 당당함을 잃지 않는 'Z세대 대표 걸그룹' ITZY의 새로운 모습을 만날 수 있다.